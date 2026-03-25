6人組男性アイドルグループ・Zavageの家ッ大河さんは3月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。自己紹介を投稿したところ「犯罪者もアイドルできるんやな」「事件から半年も経ってない……」などの声が寄せられています。一体、何があったのでしょうか。【写真】家ッ大河の宣材ショット「前科ありらしくて横転どころの騒ぎじゃない」家ッさんは「家ッ 大河（いぇっ たいが）@taiga_Zavage 赤色担当です」と自己紹介し、宣材写真を公