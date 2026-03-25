「犯罪者もアイドルできるんやな」デビュー前の男性アイドルが炎上。「事件から半年も経ってない……」
6人組男性アイドルグループ・Zavageの家ッ大河さんは3月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。自己紹介を投稿したところ「犯罪者もアイドルできるんやな」「事件から半年も経ってない……」などの声が寄せられています。一体、何があったのでしょうか。
【写真】家ッ大河の宣材ショット
この投稿には「あれ？元9bicの大河くんじゃん！」「【何をした人か気になっている人へ】銭湯の女湯に侵入して逮捕された佐々木大河です」「事件から半年も経ってない……」「犯罪者もアイドルできるんやな」「前科ありらしくて横転どころの騒ぎじゃない」「謝罪まだですか？」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】家ッ大河の宣材ショット
「前科ありらしくて横転どころの騒ぎじゃない」家ッさんは「家ッ 大河（いぇっ たいが） @taiga_Zavage 赤色担当です」と自己紹介し、宣材写真を公開。「たくさん幸せな気持ちにさせちゃいます！ みんなの最高更新するよ」と、意気込みもつづっています。しかし、家ッさんのこの投稿は、デビュー前にもかかわらず大きな注目を集めることに。どうやら、過去の騒動が関係しているようです。
大森靖子さんが全楽曲プロデュースZavageは、歌手の大森靖子さんが全楽曲をプロデュースする6人組男性アイドルグループ。5月19日、東京・新宿のライブハウス「Zepp Shinjuku」でお披露目ライブを予定しています。大森さんも同日、自身のXを更新し「超かっこいい曲ばっかなのでお楽しみに！」と投稿しました。今後の動向にも注目が集まります。
(文:堀井 ユウ)