アビスパ福岡は25日、名古屋グランパスMF椎橋慧也の期限付き移籍加入を発表した。移籍期間は26年6月30日までとなり、背番号は34を背負うことが併せて発表されている。クラブを通じ、椎橋は「初めまして。名古屋グランパスから期限付きで加入する事になりました。椎橋慧也です。今とても苦しい状況だと思いますがアビスパ福岡の為だけに精一杯戦いたいと思うのでぜひ一緒に戦って下さい!よろしくお願いします!」とコメント。