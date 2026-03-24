新たな観光振興財源として、大分県が導入を目指す「宿泊税」について、徴収を担うことになる宿泊事業者との意見交換会が開かれました。 【写真を見る】「宿泊税」導入に向け意見交換会事業者から事務負担増への懸念相次ぐ大分 県は新たな観光振興財源として、宿泊税を導入する方針を決定し、4月中旬までの間に県内15か所で宿泊事業者との意見交換会を開催します。 24日は別府市で開かれ、宿泊事業者が特別徴収義務者となる