ハンドボールの全国高校選抜大会が24日、大分市で開幕しました。地元勢は男女ともに大分鶴崎と大分雄城台が初戦を白星で飾りました。 【写真を見る】ハンドボール全国高校選抜が開幕女子は大分鶴崎が延長戦を制し初戦突破 大分市のクラサス武道スポーツセンターで行われた女子1回戦では、大分鶴崎がいなべ総合（三重）と対戦。身長170センチ超えのエース・長田絢音を中心に得点を重ね、主導権を