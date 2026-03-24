さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。3月23日（月）に放送された同番組では、“体を張る芸人”の代表として、パンサーの尾形貴弘がVTR出演。“断りたかったけど引き受けた仕事”について衝撃の告白をした。【映像】“体張り芸人”パンサー尾形が挑戦した衝撃の仕事今回は「体を張る芸人の本音」というテー