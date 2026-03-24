海に囲まれた島は、豊かな自然がある一方、選択肢の少なさに悩まされることも多い。とりわけ中学年代のスポーツ活動は、人数不足、移動の困難さ、他地域との交流機会の少なさといった課題を常に抱えている。現在、全国の離島に暮らす中学生の数はおよそ15,000人前後とされている。小中学校の統廃合や休校が相次ぎ、「９人そろわない」「チームが組めない」という声は、野球に限らず多くの競技で日常的に聞かれるようになった。そう