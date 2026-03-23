大分と愛媛を結ぶ豊予海峡ルートについて、大分県は海底トンネルの整備費が概算で1兆5200億円に上るとする調査結果を公表しました。 【写真を見る】豊予海峡ルート整備費は1兆5200億円大分県が海底トンネルの試算を公表 佐藤知事は23日の会見で佐賀関から愛媛県を結ぶ豊予海峡ルートの整備費用に関する調査結果を明らかにしました。 調査では、水深の条件が近い青函トンネルを参考に算出。片側1車線の海底