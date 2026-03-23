ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、「ミッキーマウス」の焼印がかわいい、ディズニーデザイン「キャスター付き米びつ」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「キャスター付き米びつ＜5kg＞」ミッキーマウス © Disney 価格：13,900円（税込）サイ