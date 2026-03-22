食事の内容だけでなく、「食べるスピード」もダイエットに影響すると耳にしたことありませんか？でも、忙しい日常の中で、つい急いで食事を済ませてしまう人もいることでしょう。では、同じ食事量でも、食べるスピードによって体の反応は変わるのでしょうか？そこで今回は、食事スピードと体型の関係について解説します。早く食べると食べ過ぎにつながりやすい食事を始めてから満腹感を感じるまでには、ある程度の時間がかかるもの