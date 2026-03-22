◇オープン戦バンテリンD（2026年3月22日ロッテ―中日）高卒2年目の坂井遼（19）がこの日1軍に合流、1―6の6回に3番手で登板し、1回を無安打無失点、2奪三振と好投した。24年ドラフト4位入団。昨年のシーズン最終盤の10月にプロデビューを果たし、今春は2軍キャンプスタートもファームで2試合計2回を投げ、1安打無失点。試合前には「ファームでやってきたことを全力で出し切れるように頑張りたい。大きなチャンスだと思