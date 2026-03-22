障害のある人の働く場づくりに取り組む大分県別府市の太陽の家で22日、トレーニングルームがリニューアルされ、最新の機器が導入されました。 別府市の社会福祉法人太陽の家では今年度、別府競輪地域振興補助金を受け、老朽化していたトレーニング機器のリニューアルに取り組んでいました。施設には空気圧で負荷を調整し、車いすに乗ったままでも身体を鍛えられる最新の設備や振動で全身を鍛えられ