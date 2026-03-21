大分市の高崎山自然動物園で、人気ナンバーワンのサルを決める選抜総選挙の結果が発表されました。 「1位ダブリュ、2位ヤケイとなりました」 大分市の高崎山自然動物園で人気ナンバー1を決める選抜総選挙。今回は生息する760匹のうち10匹のサルがエントリーしていました。投票期間が終わったことからきょうは結果が発表され、8歳のメス「ダブリュ」が初めての1位に輝きました。ダブリュは現在、12キロを超える