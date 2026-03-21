ベストコスメ受賞シリーズとして人気の「&honeyクレンジング」から、新たにオイルタイプの「ブラック」が登場。毛穴や角栓悩みに応える新ラインとして、保湿と洗浄のバランスにこだわった設計が魅力です。ハチミツの力を活かしたスキンケア発想で、毎日のクレンジング時間をより心地よく、うるおいに満ちた肌へ導いてくれる新作に注目です♡ 毛穴悩みに応える黒の新処方 &honey クレンジングオイル ブラック