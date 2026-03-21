&honeyクレンジングオイル新作♡毛穴ケアも叶うブラック登場

ベストコスメ受賞シリーズとして人気の「&honeyクレンジング」から、新たにオイルタイプの「ブラック」が登場。毛穴や角栓悩みに応える新ラインとして、保湿と洗浄のバランスにこだわった設計が魅力です。ハチミツの力を活かしたスキンケア発想で、毎日のクレンジング時間をより心地よく、うるおいに満ちた肌へ導いてくれる新作に注目です♡

毛穴悩みに応える黒の新処方

&honey クレンジングオイル ブラック

180mL 価格：1,540円(税込)

「&honey クレンジングオイル ブラック」は、毛穴・角栓ケアに特化した新ライン。

ハニーブラック成分＊2に加え、ダブル角栓崩壊成分＊3を配合し、毛穴汚れをしっかりオフ。さらに炭＊6や海シルト＊7など“黒の成分”により、つるんとした肌印象へ導きます。

＊2ハチミツエキス、加水分解コンキオリンタンパク、加水分解ダイズエキス（黒大豆）、コメエキス（全て保湿）

＊3ジカプリン酸ポリグリセリルー6、炭酸ジカプリリル（全て洗浄）

＊6炭（洗浄）＊7海シルト（洗浄）

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保湿も叶えるハチミツ美容

ハチミツ＊1の力を活かした保湿設計も魅力のひとつ。

新成分ハニー酵素＊4を配合し、角質ケアと保湿を同時に叶えます。

さらに、トウモロコシ胚芽油＊1を44％配合した植物油脂系クレンジングで、肌へのやさしさにも配慮。

洗い上がりはつっぱりにくく、しっとり感をキープしながら不要な汚れだけをオフできるのがポイントです。

＊1保湿 ＊4グルコノバクター／ハチミツ発酵液（保湿・洗浄）とリパーゼ、プロテアーゼ（全て洗浄）をリポソーム化したもの

○画像・イラストは全てイメージです。



選べる3種で理想の仕上がりへ

今回のブラックラインの登場により、「&honeyクレンジングシリーズ」は全3種類に。

肌悩みや好みに合わせて選べるのも嬉しいポイントです。毛穴ケア重視ならブラック、うるおい重視など、目的に合わせた使い分けが可能。

毎日のスキンケアをより自分らしくカスタマイズできます。

毎日のクレンジングを格上げ♡

毛穴ケアも保湿も叶えたい方にぴったりな「&honeyクレンジングオイルブラック」。忙しい毎日の中でも、クレンジング時間を心地よいケアタイムへと変えてくれる頼れる存在です。肌悩みに寄り添いながら、うるおいに満ちたなめらかな素肌を目指して、新しいスキンケア習慣を始めてみてはいかがでしょうか♡