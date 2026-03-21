1月16日に販売が開始された、スズキ初のバッテリーEV（BEV）「eビターラ」。発売にともない、ラインオフされたばかりの車両の公道試乗会が開催されました。 昨年のプロトタイプ試乗イベントでは路面状態が良好なサーキットを走行しましたが、今回走るのは公道です。日常で使うeビターラはどんな走りを見せるのか？ 今回は走りを中心としたインプレッションレポートをお伝えします。 インドから世界に向けて発信されるスズキ