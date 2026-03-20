【1979 Hand Made Stratcaster】（札幌市KAZU62歳）1979年、高校1年のときに自作したギターです。当時、ジェフ・ベックの白ストラト（フェンダー＋シェクター）のモデルに憧れつつ、YAMAHAのSCスルーネックにも魅力を感じていたところ、馴染みの楽器店でFERNANDESのストラト、セン単板スルーネックのボディを見つけました。そこで、店員さんのアドバイスをいただきながら、両方のいいとこ取りで自作することにしました。塗装は