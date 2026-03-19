鹿児島ユナイテッドFCは19日、常葉大MF梅木翔斗(3年)が2027年1月加入で内定したことを発表した。2026年JFA・Jリーグ特別指定選手に認定されたため今季からJリーグなどの公式戦に出場できる。梅木は東海大甲府高出身で、常葉大では2年連続で東海学生サッカーリーグ戦1部のベストイレブンに選出されている。クラブを通じて「幼い頃から夢であったプロサッカー選手のキャリアをこの鹿児島ユナイテッドFCというクラブでスタートで