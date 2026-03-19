お笑いタレントの東野幸治（58）が、18日放送のMBSテレビ「ゼニガメ」（水曜後8・00）にゲスト出演。大物芸人からの教えを明かした。同番組で家訓について聞かれると、元「Wink」のタレント相田翔子は「笑顔に勝る化粧なし」と紹介。スタジオでは「おお〜」「どなたが」などの声が上がったが、相田は「あ、ごめんなさい」と即座に訂正した。そして「“ほほ笑み”に勝る化粧なし」と言い直し、義理の母から教わった言葉だと明