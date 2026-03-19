お笑いタレントの東野幸治（58）が、18日放送のMBSテレビ「ゼニガメ」（水曜後8・00）にゲスト出演。大物芸人からの教えを明かした。

同番組で家訓について聞かれると、元「Wink」のタレント相田翔子は「笑顔に勝る化粧なし」と紹介。スタジオでは「おお〜」「どなたが」などの声が上がったが、相田は「あ、ごめんなさい」と即座に訂正した。

そして「“ほほ笑み”に勝る化粧なし」と言い直し、義理の母から教わった言葉だと明かした。これを受けて東野は「家訓というか、とある先輩芸人さんから言われたのは」と切り出した。

その言葉とは「テレビに出る気持ちというかメンタルは、“とにかく笑ろてたらええねん”」と告白。MCの「ナインティナイン」矢部浩之は「（笑福亭）鶴瓶師匠！」と言い当てた。

すると、やり取りを聞いていた「メッセンジャー」黒田有が「俺は俺であるのよ」と割って入った。学校でよく貧乏ゆすりをしていたという黒田は、同級生から「お前んとこの家、貧乏やから貧乏ゆすりするんやろ」と言われたという。

黒田が「家に帰って母親にそれを言うたら、“ホンマの貧乏人は貧乏ゆすりはせん、腹が減る”っていう名言が出た」と笑わせると、矢部は「なるほど、“まだ余裕がある”と」と納得していた。