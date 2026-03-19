俳優の織田裕二が主演を務める映画「踊る大捜査線 N.E.W.」の公開日が、9月18日になったことが発表された。同作は、1997年に連続ドラマの放送がスタートした「踊るシリーズ」の最新作で、織田が久しぶりに主人公・青島俊作を演じる映画となる。 「踊るシリーズ」はドラマ作品で軒並み高視聴率を叩き出し、1998年公開の劇場版は興行収入100億円を突破。さらに、2003年公開の「踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボ&