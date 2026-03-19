百年構想リーグって何なんですか！本日はお出掛けの記録です。何かよくわからないうちに始まっていたJリーグ百年構想リーグなるものに行ってきました。近頃は「NetflixにWBCを独占されて世間への野球の普及が心配だなぁ！」と思っている野球界隈の方も多いと思いますが、DAZNに10年幽閉されているJリーグについて「百年構想リーグ？何それ？100年やるの？」と思ったら、それが未来の答えなので、今からでも頑張って抵抗していただ