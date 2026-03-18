Image: DEEP Robotics/YouTube どっちかというとポニー？ 世界中でロボット開発が盛んな昨今ですが、多くは二足歩行のヒューマノイドか四足歩行の犬型。便宜上“ドッグロボ”が定着していますが、ぶっちゃけ犬には似ても似つかない姿なんですよね。なのでアレンジすれば、どんな四足歩行動物にも寄せられます。午年記念でロボット馬が誕生中国杭州DEEP Roboticsが、犬型ロボをベースに作った