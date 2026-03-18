中東情勢が悪化するなか、ガソリン価格は史上最高値を更新し、190円台です。資源エネルギー庁が発表した16日時点のレギュラーガソリンの全国の平均価格は、1リットルあたり190円80銭となりました。値上がりは5週連続で過去最高更新です。前の週から一気に29円も値上がりし、上がり幅も過去最高で、平均価格として初めての190円台となりました。中東情勢の悪化で石油元売りの卸売価格が値上がりしていることが要因です。調査した石