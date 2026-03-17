女優でタレントの森崎アリスが17日までに自身のインスタグラムを更新。110キロから58キロまで痩せてすっきりしていたはずが、恐怖のリバウンド状態であることを明かした。 【写真】だ、誰だ!?53キロ痩せたころの森崎アイドル級の可愛さ♡ 2024年1月の日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース」のダイエット特集映像で、「優勝させていただいた時58キロ」と110キロから52キロ減に成功し、番組のグランプリを獲得した