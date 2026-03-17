女優でタレントの森崎アリスが17日までに自身のインスタグラムを更新。110キロから58キロまで痩せてすっきりしていたはずが、恐怖のリバウンド状態であることを明かした。



【写真】だ、誰だ!?53キロ痩せたころの森崎 アイドル級の可愛さ♡

2024年1月の日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース」のダイエット特集映像で、「優勝させていただいた時58キロ」と110キロから52キロ減に成功し、番組のグランプリを獲得した。だが今回、【ご報告】のタイトルで、仰天チャレンジから「約1年半が経ち現在37キロ増えちまいました」と報告。現在の体重が100キロ目前のぺったんこだったお腹が、たぷたぷになった様子を動画にアップした。



森崎の身長は162センチで、体重管理で健康的と言われるのが、58キロ。番組でダイエットした時は、まさにこの標準体重を手に入れていた。だが現在、37キロリバウンドの95キロとなってしまった。「身体が重すぎてやばいです」とつづった森崎。心中は「#悲しすぎて涙も出ない」と、ハッシュタグにも表れていた。



最近の森崎はお腹の贅肉が邪魔になり「爪切れないデブすぎて滅」と足の爪切りといった日常生活にも苦労していることを明かしている。



（よろず～ニュース編集部）