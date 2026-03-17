ダイソンは3月17日、AIカメラで約200種類の汚れや障害物を識別し、掃除機がけと水拭きを同時に行うロボット掃除機「Dyson Spot+Scrub Ai（ダイソン スポット アンド スクラブ エーアイ）」を発表した。発売日は3月18日。価格はオープンで、直販価格は194,800円。Dyson Spot+Scrub Ai最大の特徴は、グリーンLEDとAiカメラを組み合わせた物体認識技術を採用したこと。目には見えない汚れを含む約200種類のゴミや障害物を識別し、汚れ