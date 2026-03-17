ポッドキャスト番組を配信するパーソナリティたちが集結する国内初のイベント「JAPAN PODCAST FESTIVAL 2026」が2026年3月14日と15日の2日間に渡り、赤坂サカス広場（東京・港区）にて開催。「ポッドキャスト」とはインターネットで配信される音声コンテンツで、15日には14の「公開収録ステージイベント」が行われた。「オールナイトニッポン PODCAST アンガールズのジャンピン」（ニッポン放送）の「公開収録ステージイベント」で