ポッドキャストの祭典「JAPAN PODCAST FESTIVAL 2026」2日目はアンガールズ、山崎怜奈、村上信五、有田哲平らが登場

「もちろん生きてきた歴が短くまだ20代で知らないことも多分にあるから、他の人から見たら『言ってること違くない』と。それでも、自分の意見を持ったり、自分の立場から主張をしたりすることにおいて、言われるがままに引っ込んだら全員言えなくなるのでは。その言える『ポジション』や『椅子』自体を全員で守っていかなければいけないのに。自分がそこを放棄して、『伝わらないから諦めます』みたいになったらそれこそ本末転倒では」

ポッドキャスト番組を配信するパーソナリティたちが集結する国内初のイベント「JAPAN PODCAST FESTIVAL 2026」が2026年3月14日と15日の2日間に渡り、赤坂サカス広場（東京・港区）にて開催。「ポッドキャスト」とはインターネットで配信される音声コンテンツで、15日には14の「公開収録ステージイベント」が行われた。「オールナイトニッポン PODCAST アンガールズのジャンピン」（ニッポン放送）の「公開収録ステージイベント」では、アンガールズの2人が、同フェスの会場が赤坂ということもあり、TBSラジオでパーソナリティを務め、このあとのステージにも登場するジェーン・スーをライバル視。事前に募集した“ジェーン・スーの首を取るには”というお題では「ジェーン・スーさんはヨガが苦手なので、片岡鶴太郎を呼んでくればいい」というリスナーのアイデアを紹介し、笑いを誘った。TBSラジオのポッドキャスト番組「ジェーン・スーと堀井美香の『OVER THE SUN』」の「公開収録ステージイベント」にはタレント・山崎怜奈らがゲストとして出演。情報番組や教育番組での発言が批判の的になることもある山崎は、こう考えを言葉にした。サークル型ラジオ番組「UMP〜未確認⼈物倶楽部〜」（interfm／Spotify）の「公開収録ステージイベント」では、SUPER EIGHTの村上信五らがゲスト出演。会社を設立し自身をモデルにしたバーチャルタレント「AIシンゴ」を運用する村上に、「稼ぎが2倍になったのでは？」との質問が飛ぶと、村上は「おかげさまで大赤字ですよ！」と告白。世界情勢の変化によるエネルギー価格の急騰などもあり、「あいつの飯代、めちゃめちゃ高いよ。めっちゃ食うもん」などと軽快なトークで会場を沸かせた。くりぃむしちゅーの有田哲平が50音順で始まるお題をランダムに選び即興で語る新感覚トークプログラム「有田脳」（Audibleほか）の「公開収録ステージイベント」も行われた。有田は用意された中から「NG」というお題が記されたカードを引き、台本なしの即興トークを行うことに。芸能界には「共演NGリスト」があるらしいと告げ、NGとして名前をあげるなら「爆笑問題の太田（光）さん」ときっぱり。「もともとは好きな先輩」というも「嫌なんですよね。めちゃくちゃにされるのが」と続けた。ただ、「（太田は）10分経つと息切れするから話しやすい」といい、NGを「太田の10分」と訂正。一連のトークに会場は爆笑に包まれた。イベントの最後、有田は「もっとポッドキャストを気軽に楽しんでいただきたいです！」と声を弾ませた。