【モデルプレス＝2026/03/17】Snow Manの目黒蓮が主演を務める実写映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）より、初公開カット含む場面写真25点が解禁された。【写真】目黒蓮、推定体重140kgのふくよかボディ披露◆「SAKAMOTO DAYS」場面写真解禁主人公である伝説の殺し屋・坂本太郎を演じるのは、目黒。【推定体重140kgのふくよかな姿で、圧倒的な強さと包容力を備える坂本】と、【本気モードになると、最強の殺し屋としての片鱗を