Snow Man目黒蓮、坂本役で推定体重140kgのふくよかボディ＆スマートな姿披露 実写映画「SAKAMOTO DAYS」場面写真25点解禁
【モデルプレス＝2026/03/17】Snow Manの目黒蓮が主演を務める実写映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）より、初公開カット含む場面写真25点が解禁された。
【写真】目黒蓮、推定体重140kgのふくよかボディ披露
主人公である伝説の殺し屋・坂本太郎を演じるのは、目黒。【推定体重140kgのふくよかな姿で、圧倒的な強さと包容力を備える坂本】と、【本気モードになると、最強の殺し屋としての片鱗を取り戻し、急激に痩せ細るスマートな坂本】という【一人二面性】の巧みな表現力で対極の坂本を演じ分ける。
さらに、坂本（目黒）の相棒・朝倉シンに高橋文哉が、坂本がこよなく愛する妻・坂本葵に上戸彩の出演が決定。その他、横田真悠、戸塚純貴、塩野瑛久、渡邊圭祐、北村匠海、八木勇征、生見愛瑠、小手伸也、桜井日奈子、安西慎太郎、加藤浩次、津田健次郎という豪華実力派俳優陣の出演情報が次々と解禁。また、主題歌にはSnow Manの「BANG！！」が決定している。
キャストやビジュアル、予告映像が解禁されるたびに、各キャラクターや作品の世界観の再現度と作り込みの高さに、「全員ハマリ役」「再現度がエグすぎる！」と話題沸騰中の『SAKAMOTO DAYS』。そんな本作の世界観をより感じられる初公開カット含む場面写真が25点一挙解禁された。
豪華キャスト陣とスタッフの手によって、驚異的な再現度で息を吹き込まれた、目黒演じる【ふくよかな坂本】【スマートな坂本】を始めとする、16人のキャラクターそれぞれの場面カット。そして、坂本（目黒）と鹿島（塩野）、シン（高橋）と勢羽（渡邊）の2組による激しいアクションを予感させるバトルシーン、ポテトチップスを寝ころびながら食べる【ふくよかな坂本】と笑顔の葵（上戸）と花（吉本）の一家団らんの様子や、葵を前に坂本らが神妙な面持ちでベンチに正座をしている場面といった坂本ファミリーの日常を切り取った1シーンなど、本作の世界観と魅力がたっぷりつまった厳選の場面写真で、坂本の愛する家族との平和な日常と、危険が常に隣り合わせの命懸けの日々が映し出されている。
全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本は、ある日コンビニで働く女性・葵に一目惚れをしてあっさり殺し屋を引退。結婚、娘の誕生を経て、ふくよかな体型になった坂本は「坂本商店」を営んでいたが、次々と悪党が迫り来る。愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う【日常×非日常】のソリッドアクションストーリーだ。本作のメガホンをとるのは、『銀魂』シリーズで映画界を席巻し、『今日から俺は！！劇場版』で興行収入54億円を突破、社会現象を巻き起こしたコメディの鬼才・福田雄一氏。そして、制作プロダクションは『キングダム』シリーズや、『ゴールデンカムイ』などを手掛けるCREDEUS。豪華キャスト・スタッフ陣が福田監督のもとに集結し、この春、本格アクションエンターテインメントが誕生する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】目黒蓮、推定体重140kgのふくよかボディ披露
◆「SAKAMOTO DAYS」場面写真解禁
主人公である伝説の殺し屋・坂本太郎を演じるのは、目黒。【推定体重140kgのふくよかな姿で、圧倒的な強さと包容力を備える坂本】と、【本気モードになると、最強の殺し屋としての片鱗を取り戻し、急激に痩せ細るスマートな坂本】という【一人二面性】の巧みな表現力で対極の坂本を演じ分ける。
キャストやビジュアル、予告映像が解禁されるたびに、各キャラクターや作品の世界観の再現度と作り込みの高さに、「全員ハマリ役」「再現度がエグすぎる！」と話題沸騰中の『SAKAMOTO DAYS』。そんな本作の世界観をより感じられる初公開カット含む場面写真が25点一挙解禁された。
豪華キャスト陣とスタッフの手によって、驚異的な再現度で息を吹き込まれた、目黒演じる【ふくよかな坂本】【スマートな坂本】を始めとする、16人のキャラクターそれぞれの場面カット。そして、坂本（目黒）と鹿島（塩野）、シン（高橋）と勢羽（渡邊）の2組による激しいアクションを予感させるバトルシーン、ポテトチップスを寝ころびながら食べる【ふくよかな坂本】と笑顔の葵（上戸）と花（吉本）の一家団らんの様子や、葵を前に坂本らが神妙な面持ちでベンチに正座をしている場面といった坂本ファミリーの日常を切り取った1シーンなど、本作の世界観と魅力がたっぷりつまった厳選の場面写真で、坂本の愛する家族との平和な日常と、危険が常に隣り合わせの命懸けの日々が映し出されている。
◆目黒蓮主演「SAKAMOTO DAYS」
全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本は、ある日コンビニで働く女性・葵に一目惚れをしてあっさり殺し屋を引退。結婚、娘の誕生を経て、ふくよかな体型になった坂本は「坂本商店」を営んでいたが、次々と悪党が迫り来る。愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う【日常×非日常】のソリッドアクションストーリーだ。本作のメガホンをとるのは、『銀魂』シリーズで映画界を席巻し、『今日から俺は！！劇場版』で興行収入54億円を突破、社会現象を巻き起こしたコメディの鬼才・福田雄一氏。そして、制作プロダクションは『キングダム』シリーズや、『ゴールデンカムイ』などを手掛けるCREDEUS。豪華キャスト・スタッフ陣が福田監督のもとに集結し、この春、本格アクションエンターテインメントが誕生する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】