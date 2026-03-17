ラオスの首都ビエンチャンの電柱に複雑に絡む大量の電線が観光客の間で人気スポットとして話題になっている。13日（現地時間）の現地メディアによると、「電柱スーパースター」として知られるこの特異なランドマークはグーグルマップで4．9点という高い評点を受けている。ビエンチャンには電柱が多いが、この電柱が特別な理由は複雑に絡む電線の量のためだ。電柱全体が黒い電線で覆われ、その中にどんな構造物があるのかも分かりに