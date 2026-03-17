エクサウィザーズのグループ会社であるExa Enterprise AIは3月17日、法人向け生成AIサービス「exaBase 生成AI」について、OpenAIが開発した「GPT-5.2」の日本リージョンでの提供を開始したことを発表した。これにより、日本国内で完結できる環境でGPT-5.2を利用できるようになる。さらに、PTU（Provisioned Throughput Unit）を活用して処理能力を事前に確保しており、ピーク時でも高速かつ安定した環境でexaBase 生成AIを利用でき