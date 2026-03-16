3月25日に予定される山口・周南コンビナート沖で見つかった不発弾の処理に向け、周南市は半径3000メートルを入水禁止とするなど3月25日当日の警戒区域を発表しました。住民の避難や道路の交通規制は行われません。不発弾は去年9月、出光興産徳山事業所の桟橋付近の海底で見つかったもので、250kg爆弾とみられています。不発弾の処理は3月25日午前11時が予定されていて、周南市は、このほど災害対策基本法にもとづく警