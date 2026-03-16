5年に1度開かれる和牛のオリンピックに向けて、大分県竹田市の農業高校で前回大会に出場したOBが現役生にアドバイスを送りました。 【写真を見る】和牛オリンピックに臨む「久住高原農業高校うし部」OBが育成術を伝授大分 久住高原農業高校では16日、OB3人が全国和牛能力共進会に出場する心構えや牛を育てるコツを現役のうし部員らに指導しました。この大会は5年に1度、種牛の姿や形の良さ、肉牛の肉質などを競うもので、「