大分県豊後高田市の小学校で16日、卒業式が行われました。 【写真を見る】高田小学校で卒業式、62人が学び舎巣立つ大分・豊後高田市 豊後高田市では小学校11校のうち5校で卒業式が行われ、このうち高田小学校では6年生62人が卒業の日を迎えました。 式では保護者や在校生代表の5年生が見守る中、ひとりひとりに卒業証書が手渡されました。このあと6年生が全員で声をあわせ、小学校の思い出や別れの言葉を伝えました。 （6年