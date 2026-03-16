15日夜遅く、大分市の市道で交差点を歩いていた男性が乗用車にはねられ、一時意識不明の重体となりました。 【写真を見る】深夜の交差点で歩行中の男性が車にはねられる一時重体も意識回復大分 15日午後11時50分頃、大分市長浜町の市道で交差点を歩いていた男性が、乗用車にはねられました。 この事故で男性は頭を打って意識不明の状態で大分市内の病院に運ばれ、手当を受けていましたが、その後、意識が回復したということ