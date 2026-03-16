14日、JR東日本は首都圏を中心とした運賃改定を行った。 報道によると今回の改定による値上げ率は平均で7.1%。山手線の初乗り運賃は150円から160円の10円アップし、定期券などは平均12%ほどの値上げとなった。 今回の運賃改定は、消費税による変動を除けば1987年に行われた民営化以降初の出来事であり世間に大きな衝撃を与えている。 今回の運賃改定を受けて全国では混乱が相次いでいたという。例えば改定前日の13日には全国のJ