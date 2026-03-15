ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は15日（日本時間）、マイアミとヒューストンでの準々決勝全日程が終了し、ベスト4の顔ぶれが決まった。プールCを全勝で突破した日本代表・侍ジャパンと、プールDの強豪・ベネズエラが激突した一戦は、日本が5-8でベネズエラに敗れた。 初回に大谷翔平が先頭打者本塁打を放ち、3回には森下翔太の3ラン本塁打などで一時は5-2と主導権を握った日