ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は15日（日本時間）、マイアミとヒューストンでの準々決勝全日程が終了し、ベスト4の顔ぶれが決まった。プールCを全勝で突破した日本代表・侍ジャパンと、プールDの強豪・ベネズエラが激突した一戦は、日本が5-8でベネズエラに敗れた。

初回に大谷翔平が先頭打者本塁打を放ち、3回には森下翔太の3ラン本塁打などで一時は5-2と主導権を握った日本だったが、中盤にベネズエラの猛攻に屈した。1回に鈴木誠也が走塁死の際に負傷離脱するアクシデントに見舞われると、リードして迎えた6回表、4番手の伊藤大海がアブレイユに痛恨の逆転3ランを被弾。8回には守備の乱れから追加点を許し、3点差で最終回を迎えた。9回裏、二死走者なしで打席には再び大谷が立ったが、力ないフライに倒れてゲームセット。5-8で日本が敗れた。勝利したベネズエラは準決勝へと駒を進め、イタリアと対戦する。

準決勝へと勝ち進んだ4か国は、まさに錚々たる顔ぶれだ。プールBで波乱を起こし、粘り強い野球で初の4強入りを果たしたイタリア。厚い選手層と圧倒的な爆発力を誇り、優勝候補筆頭に挙げられるドミニカ共和国。そして、苦しみながらも勝負どころでの強さを見せ、連覇を狙うアメリカ。そこに、侍ジャパンを破ったベネズエラが加わり、頂点を決める最終決戦へと向かう。