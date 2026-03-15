「ＷＢＣ・準々決勝、侍ジャパン−ベネズエラ代表」（１４日、マイアミ）侍ジャパンの鈴木誠也外野手についてチームは試合中に「右膝の違和感」と発表した。今後については「引き続き経過を見ていく」とアナウンスされた。初回、大谷の先頭打者アーチで同点に追いついた後、鈴木は１死からの第１打席で四球を選んだ。その後、岡本の打席で二盗を試み、頭から二塁へ滑り込んだがタッチアウト。その際に膝を痛めたと見られ、足