カプコンタイトルグッズを多数取り扱う直営店舗カプコンストアにて、『モンスターハンターワイルズ』の新商品「オトモアイルー着ぐるみルームウェア」が発売される。本商品は、『モンスターハンターワイルズ』に登場する人気キャラクター ”オトモアイルー” をモチーフにした、ゆったりとしたシルエットが魅力の ”なりきり” ルームウェア。柔らかな生地感に加え、特徴的な帽子・しっぽ・フォルムを細部まで丁寧に再現。身にまと