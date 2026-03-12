3月12日、フジテレビの小澤陽子アナウンサー（34）と勝野健アナウンサー（26）が同局を退社することをそれぞれ自身のInstagramを通じて発表した。同局ではこの数年間でアナウンサーの退社が相次ぎ、この約1年半の間で退社が相次ぎ、異例の退社ラッシュとなっている。 【画像】退社の際に揺れる胸中とハートフルなコメントを残したフジテレビの女性アナウンサー 「結婚」「学び直し」「新しい仕事