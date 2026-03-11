「沢尻エリカ似」と称される圧倒的な美貌を持つ21歳の美人ギャルが、複雑な家庭環境と、人見知りに悩む素顔を涙ながらに告白した。

【映像】沢尻エリカ似と話題の現在の姿（ビキニ姿＆すっぴんあり）

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティである。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がレギュラー出演している。3月10日放送回では、宮古島を舞台にした新企画「バイブスラブ」にて、最年少メンバーのえりい（21）が、自身の殻を破る衝撃の独白を行った。

ディナータイム、「ギャルは年功序列だから目立てない」と、それまで静かに周囲の話を聞いていたえりいは、意を決して「前半戦、喋れなかったんで、めっちゃ後悔してるんです」と切り出した。実は母親を亡くしており、8歳上と7歳上の兄二人に囲まれた男兄弟の中で育ったという生い立ちを公表。幼い頃から常に周囲の顔色を伺う「八方美人」な性格になってしまったと自己分析し、自身の目つきが悪く見えてしまうことも、怒っているわけではなく極度の人見知りゆえであると必死に訴えた。

さらに恋愛面でも、過去に5股をかけられるなどの凄惨な裏切りを経験。「男の人に上に立たれたくない、舐められたくない」という強い警戒心から、つい突っぱねた態度を取ってしまうのだという。そんな自分を変えたいと願う彼女は、涙を浮かべながら立ち上がり、「本当に誘ってください！話してください！」とメンバーたちに絶叫して懇願。その後、「泣きそうやった」と笑顔を見せつつ涙を流すと「頑張ったよ！OK！」と隣に座っていた居酒屋経営者・てら（29）が、えりぃの頑張りに称賛を送っていた。