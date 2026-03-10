「ラーメン山岡家」の快進撃が止まらない。「朝から行列ができている」などの評判が広まり、若者からファミリーまで幅広いラーメン好きが殺到、2025年1月期の売上高は前期比30.5％増の346億円、経常利益は同79.7％増の38億円、当期純利益は同97.7％増の28億円と、過去最高益を更新した。そんな絶好調ゆえ、店舗数も右肩上がりで増えている。2025年8月現在で193店舗。「幸楽苑」「来来亭」「丸源ラーメン」「天下一品」などに次ぐ規