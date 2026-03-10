オプションの大容量バッテリーでさらなる航続距離を発揮こんにちは！ 先進モビリティに興味津々の近藤スパ太郎です。 特に電動モビリティは、最新技術を投入した車両が続々登場して目が離せません。電動ファットバイクの先駆けとなった「COSWHEEL MIRAI（コスウェル ミライ）」シリーズに、原付一種の「GS」と、特定原付の「G」が登場しました。【画像】超かっこいい！ これが新型原付「COSWHEEL MIRAI GS」です！ 画像で見る