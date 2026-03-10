大相撲三月場所が3月8日に大阪にあるエディオンアリーナ大阪でスタートしました。大の里にとって春場所は、縁起がいいです。昨年、優勝し、5月の夏場所で連覇を果たして横綱昇進を成し遂げていました」（スポーツ紙記者）三月（大阪）場所に臨んでいる第75代横綱・大の里（25）。’25年10月に、34年ぶりに開催されたロンドン公演の記者会見に出席するなど、角界の顔として知られる。今年の2月25日に大阪府庁を表敬訪問した際には