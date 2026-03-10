イラン攻撃を続ける米トランプ大統領の出口戦略が見えないが、2026年3月9日放送の情報番組「情報ライブ ミヤネ屋」（日本テレビ系）で、アメリカ政治に詳しい早稲田大学教授の中林美恵子さんはデッドラインを4月いっぱいだと解説した。敗北のレッテルを張られるのを恐れているイラン攻撃に関してトランプ大統領は「無条件降伏以外はあり得ない」（SNS）と言ったり、米CNNの取材に対し「アメリカやイスラエルに友好的な国になるので