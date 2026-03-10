トータルビューティーケアブランド「ラックス」から、新ヘアケアライン「ラックス スーパーリッチクリスタル モイスチャー&リペア」が2026年3月23日（月）より全国発売されます。ブランド初となるサルフェートフリーシャンプーを採用し、乾燥をはじめとする髪の7大ダメージ※2を集中補修。さらにミスト型ヘアミルクやヘアパックも登場し、忙しい毎日でも簡単にう