ラックス新作サルフェートフリーシャンプー誕生！7大ダメージ補修ヘアケアシリーズ

トータルビューティーケアブランド「ラックス」から、新ヘアケアライン「ラックス スーパーリッチクリスタル モイスチャー&リペア」が2026年3月23日（月）より全国発売されます。ブランド初となるサルフェートフリーシャンプーを採用し、乾燥をはじめとする髪の7大ダメージ※2を集中補修。さらにミスト型ヘアミルクやヘアパックも登場し、忙しい毎日でも簡単にうるおいケアができる新しいヘアケア習慣を提案します♡

乾燥ダメージに着目した新ヘアケア



ユニリーバの調査※6によると、30～40代女性の約2人に1人が髪ダメージに悩んでいる一方、ダメージ原因を完全に理解していない人は約8割という結果に。

そこで誕生したのが「ラックス スーパーリッチクリスタル シリーズ」です。

シリーズでは、UV、熱、乾燥、パーマ、ブリーチ、カラー、摩擦という7大ダメージ※2をトータルケア。

約1/700※7の極小サイズ「クリスタルアミノ※8」が髪の深層部まで浸透し、芯からツヤめくなめらかな髪へ導きます。

これまでに、マルチダメージをケアする「マルチダメージリペア」と、カラーケアに特化した「カラーケア＆リペア」を展開。

今回新たに、乾燥ダメージに着目した「モイスチャー＆リペア」が仲間入りします。

サルフェートフリーでうるおい補修

「ラックス スーパーリッチクリスタル モイスチャー&リペア」は、ラックス史上初のアミノ酸系洗浄成分※3配合サルフェートフリーシャンプーを採用。

髪のうるおいを守りながらやさしく洗い上げます。さらに7大ダメージに合わせた処方設計で多角的に補修。

・摩擦：濃密泡でやさしく洗浄

・ブリーチ／カラー：17種のアミノ酸※9配合

・乾燥：マイクロコラーゲン※10配合

・パーマ：約1/700極小クリスタルアミノ配合

・熱：うるおい記憶成分※11配合

・UV：クリスタルアルガンオイル※12配合

また、ブランド初のミスト型ヘアミルク「ミルクミスト」も登場。新設計ノズルで濃密ミルクを微細ミストにし、ムラなく髪へ広げられます。

シリコン無添加でココナッツオイル※5配合のため、べたつきを抑えながらお天気ダメージ※4から髪を守ります。

ラックススーパーリッチクリスタル商品一覧



【ラックス スーパーリッチクリスタル モイスチャー&リペア】



ラックス スーパーリッチクリスタル モイスチャー&リペア ポンプ

内容量：各450g

ラックス スーパーリッチクリスタル モイスチャー＆リペア ミルクミスト

内容量：90ml

ラックス スーパーリッチクリスタル モイスチャー&リペア ヘアパック

内容量：180g

【ラックス スーパーリッチクリスタル マルチダメージリペア】



ラックス スーパーリッチクリスタル マルチダメージリペア ポンプ

内容量：各450g

ラックス スーパーリッチクリスタル マルチダメージリペア ヘアパック

内容量：180g

ラックス スーパーリッチクリスタル マルチダメージリペア ヘアオイル

内容量：90ml

【ラックス スーパーリッチクリスタル カラーケア＆リペア】



ラックス スーパーリッチクリスタル カラーケア＆リペア ポンプ

内容量：各450g

ラックス スーパーリッチクリスタル カラーケア＆リペア ヘアパック

内容量：180g

ラックス スーパーリッチクリスタル カラーケア＆リペア ヘアオイル

内容量：90ml

忙しい毎日でも簡単ダメージケア



毎日のドライヤーや紫外線、カラーなどで蓄積する髪ダメージ。

ラックスの新シリーズは、乾燥を起点としたダメージ連鎖に着目し、うるおいを保ちながら補修する新しいアプローチを採用しています。

サルフェートフリーのやさしい洗い心地に加え、ミルクミストやヘアパックで手軽に集中ケアできるのも魅力♪忙しい日常の中でも、ツヤのあるなめらかな髪を目指してみてはいかがでしょうか♡